lunedì 25 Agosto 2025
Fedez prende in giro Tronchetti Provera? Lucarelli: “Pensa di essere figo”

(Adnkronos) – La foto di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera che ufficializza la loro relazione continua a far discutere. Dopo qualche ora dalla pubblicazione social, Fedez ha condiviso un video ‘sospetto’ che in molti hanno interpretato come una frecciatina diretta all’imprenditore di casa Pirelli, attuale compagno dell’ex moglie.  A fare chiarezza, un commento di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram il video del rapper di Rozzano in cui accanto alla fidanzata Giulia Honegger si riprende con un filtro che altera i tratti del viso accompagnando il video con la scritta: “L’amore è cieco”.  “Già prende per il c**o il nuovo compagno della sua ex ed è un poveretto, ma poi la domanda è: ma lui pensa di essere figo?”, scrive Selvaggia Lucarelli, con tono tagliente. “È già finita la recita da vittimino a Sanremo in cui era tutto tremante e muro come un pesce, vedo. È tornato il Falena di sempre, invidioso della luce altrui”, ha concluso la giornalista.  La prima foto ufficiale di Chiara Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera è stato pubblicato dalla stessa imprenditrice digitale, segnando così l’uscita allo scoperto della nuova coppia. Si tratta del primo scatto insieme reso pubblico dopo aver archiviato il matrimonio con Fedez.  La Ferragni, che fino a ora aveva mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata, è stata spesso paparazzata insieme all’imprenditore di casa Pirelli. Tuttavia lo scorso 20 maggio la relazione sembrava aver subito una battuta d’arresto, dopo che Tronchetti Provera era stato paparazzato da Chi a Portofino tra le braccia di Nicole Moellhausen, sua ex moglie e mamma dei suoi tre figli. Ora, a distanza di due mesi, però, sembra che tra i due sia tornata l’intesa. E che intensa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

