Fedez si esibisce davanti ai figli Leone e Vittoria: “È la prima volta”

REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Fedez papà orgoglioso. Il rapper di Rozzano, attualmente impegnato con alcune date estive in giro per l’Italia, si è esibito ieri allo stadio del Mare di Pescara e ha vissuto un momento unico insieme ai figli: Leone e Vittoria, nati dall’amore con Chiara Ferragni, hanno assistito infatti per la primissima volta, a un suo concerto dal vivo.  “Felice che i miei figli abbiano assistito per la prima volta a una mia esibizione nel luogo in cui ho passato tutte le estati della mia infanzia”, ha scritto Fedez a corredo di alcuni video che riprendono momenti del suo concerto che si è tenuto a Pescara. Il rapper, poi, ha condiviso una foto dei figli ripresi di spalle che guardano da sotto il palco il concerto del loro papà.  Se fino a marzo del 2024 Fedez e Chiara pubblicavano quotidianamente contenuti social insieme ai due minori, nel momento in cui la loro relazione è finita hanno iniziato a coprire i volti dei bambini nei video e nelle foto e poi – pian piano – a rinunciare quasi del tutto ai contenuti insieme a loro. Qualcuno tra i presenti al concerto non ha potuto fare a meno di notare quanto Leone e Vittoria siano ormai effettivamente cresciuti.  
Lo ha scritto anche Chiara Ferragni sui social qualche giorno fa: “Vorrei poteste vederli Leone e Vittoria, sono così grandi. Ora hanno 7 e 4 anni e fanno tutto insieme a me. Andiamo a cena fuori insieme tutte le sere, con i miei amici e altri bambini. È bellissimo”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

