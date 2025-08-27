20.7 C
Fedez svela il significato del nuovo tatuaggio: “Il dolore è necessario”

(Adnkronos) –
Fedez ha un nuovo tatuaggio. Non è una novità per il rapper di Rozzano che nel corso degli anni ha fatto del suo corpo un’opera d’arte, dal tatuaggio dedicato ai figli, un’araba fenice sulla schiena, alla ragnatela geometrica tatuata sul collo, decisamente suo tratto distintivo.  Ma ora il rapper ha deciso di incidere sulla pelle un tatuaggio carico di significato, sicuramente personale. “Il dolore è necessario”, ha scritto Fedez mostrando i follower il disegno realizzato sul palmo della mano. Nei dettagli, il tatuaggio raffigura un cuore trafitto da tre spade, da cui sgorgano lacrime. Al centro dell’immagine, un occhio piangente e triste. Un tatuaggio che sembra raccontare un dolore interiore, una ferita forse ancora aperta e sembra quasi richiamare il ‘Fedez’ portato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo.  In quell’occasione, il rapper aveva portato il brano ‘Battito’, classificandosi al quarto posto. Un testo fortemente autobiografico, in cui l’artista raccontava la sua battaglia contro la depressione e il percorso verso la guarigione, tra terapia e farmaci.   —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

