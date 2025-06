Feltri: “Sono innamorato di Giorgia Meloni, è una fuoriclasse”

(Adnkronos) – “Sono innamorato di Giorgia Meloni, gliel’ho detto tante volte. È una fuoriclasse”. Lo ha detto oggi il fondatore di Libero, Vittorio Feltri, intervenendo dal palco del Teatro Gaber per il 25 anniversario dalla fondazione del quotidiano. Della premier “mi colpisce la capacità di concretezza: va al sodo. È importantissimo per la conduzione di uno Stato, e lei lo fa benissimo – ha sottolineato Feltri -. Non si lascia intimidire da nessuno”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)