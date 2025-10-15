19.6 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Femminicidio a Milano, Luxuria ricorda Pamela Genini: “Raggio di sole sul set”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sono rimasta malissimo. All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici”. Così Vladimir Luxuria commenta all’Adnkronos, la tragica morte di Pamela Genini, la modella 29enne uccisa a Milano che conobbe nel 2015 quando condusse il reality show ‘L’isola di Adamo ed Eva’. 

“Ricordo perfettamente la sua puntata, la terza”, ricorda la conduttrice. “Lei arrivò come ‘seconda Eva’ per tentare l’Adamo della puntata, Riccardo, che perse la testa per lei e fu subito pronto a ‘mollare’ la prima ragazza. Pamela, però, pur sorridendo, declinò il suo corteggiamento. Disse che non le piaceva quel comportamento, lo trovò irrispettoso verso l’altra ragazza”. E aggiunge: “Credo sinceramente che avesse partecipato non per visibilità o per soldi, ma perché era una sognatrice e credeva di poter trovare qualcosa di autentico. Quando è arrivata lei sul set è stato come se fosse arrivato un raggio di sole”. 

Infine, una riflessione sul dramma dei femminicidi: “È terribile. Bisognerebbe partire dalle scuole, parlare di educazione affettiva e sentimentale. Il rischio è l’assuefazione”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.6 ° C
20.2 °
19 °
60 %
3.6kmh
0 %
Mer
19 °
Gio
21 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1800)ultimora (1262)vid (159)tec (102)Lav (73)sal (59)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati