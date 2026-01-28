Femminicidio Anguillara, oggi nuovi rilievi nella villetta: sotto esame la scatola nera dell’auto

(Adnkronos) – Nuovo sopralluogo oggi, mercoledì 28 gennaio, degli investigatori nella villetta ad Anguillara. I carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e del Ris effettueranno una serie di accertamenti irripetibili nella casa in cui è stata uccisa Federica Torzullo dal marito reo confesso Claudio Carlomagno. Accertamenti, che saranno estesi anche alla scatola nera, presente nell’auto di Carlomagno che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire gli spostamenti, compiuti dall’uomo.

Un nuovo sopralluogo verrà effettuato sempre oggi anche nell’azienda di Carlomagno. Gli investigatori puntano anche a individuare l’arma, ancora non ritrovata. Ieri intanto i carabinieri sono entrati nella villetta dei genitori, trovati impiccati sabato scorso e hanno acquisito del materiale.

Si terrà oggi l’udienza per l’affidamento del bambino di 10 anni di Federica Torzullo. L’orario è fissato per le 11 davanti al tribunale dei minorenni di Roma di via dei Bresciani, che dovrà decidere se affidare il bambino ai nonni materni o a una struttura protetta. Carlomagno aveva raccontato di aver assassinato la moglie la mattina del 9 gennaio scorso. Il figlio della coppia era stato da lui accompagnato a casa dei nonni materni la sera precedente, e da quel momento il bambino non ha più messo piede nella casa di famiglia.

Dai primi risultati delle autopsie sui genitori di Claudio Carlomagno emerge che sono morti per asfissia. L’esame è stato eseguito all’istituto di Medicina Legale della Sapienza a Roma. I due coniugi sono stati trovati impiccati sabato scorso nella loro villa ad Anguillara. Durante l’esame autoptico, disposto dalla procura di Civitavecchia che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, sono stati effettuati anche prelievi per gli esami tossicologici.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)