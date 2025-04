Femminicidio del barese, donna uccisa a Bitonto: indagano i carabinieri

(Adnkronos) – Una donna è stata uccisa questa mattina nella frazione di Mariotto a Bitonto, in provincia di Bari. Lo riferiscono i carabinieri che indagano sul fatto. Il sindaco della città Francesco Paolo Ricci sulla sua pagina Facebook dice: “È stata spezzata una vita e con essa il respiro dell’intera comunità. Nel tempo Pasquale, in cui la sofferenza della Madonna Addolorata ci parla di un dolore muto, lacerante, questo fatto risuona con un’eco ancora più cupa. Non ci sono parole giuste. C’è solo il silenzio – aggiunge – di chi osserva l’ingiustizia e ne resta ferito. Bitonto oggi è ferita. E piange in silenzio con Mariotto, con chi ha conosciuto questa donna, con chi ne sentirà l’assenza. Non aggiungo altro. Non servono parole, oggi”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)