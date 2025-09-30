Femminicidio nel Beneventano, donna uccisa a colpi di pietra: si cerca il marito

(Adnkronos) – Femminicidio a Paupisi, in provincia di Benevento, dove è stata uccisa una donna di 49 anni. La donna, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra dal marito, mentre era nel letto, al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto in contrada Frasso, dove sorge l’abitazione della coppia. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il marito, un operaio di 58 anni. A scoprire il corpo senza vita della donna questa mattina sono stati i familiari, che hanno dato l’allarme. Nella casa – al primo piano abita la madre dell’uomo – sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue. Inutili i soccorsi per la donna, rinvenuta nel suo letto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)