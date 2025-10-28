Femminicidio Verona, brasiliano uccide compagna a coltellate a Castelnuovo del Garda

(Adnkronos) – Un uomo di origini brasiliane ha ucciso a coltellate la sua compagna, anch’essa brasiliana. Il delitto è avvenuto in un appartamento di una palazzina di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, e i carabinieri hanno già arrestato l’uomo, autore dell’omicidio.

La vittima in passato aveva già chiamato i carabinieri diverse volte per denunciare alcuni maltrattamenti, ma poi aveva sempre ritirato la denuncia. Ma a causa del clima familiare violento che c’era in casa, alla donna era stato tolto l’affidamento della figlia avuta da una precedente relazione. I carabinieri di Verona dirameranno maggiori informazioni più tardi nel corso della mattinata.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)