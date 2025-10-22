18.3 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fermariello (Roma Capitale): “Un decalogo per aiutare bambini che balbettano”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La giornata internazionale di consapevolezza sulla Balbuzie è “da tempo occasione per l’avvio di percorsi nuovi che possano tutelare anche i bambini e le bambine che fin dai primissimi anni si trovano a convivere con un disturbo spesso non compreso dagli altri, diventando vittime di discriminazioni e malintesi. Roma Capitale si è impegnata con la scrittura di un decalogo per dare strumenti efficaci alle famiglie, alle educatrici e alle insegnanti”. Lo ha detto Carla Consuelo Fermariello, consigliere dell’Assemblea Capitolina e presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale, intervenendo al convegno promosso a Roma dall’Associazione Lea-Libera l’espressione autentica e da Psicodizione Onlus nella giornata internazionale sulla consapevolezza del disturbo del linguaggio. 

Il decalogo citato dalla consigliera è ‘Le parole dei bambini e delle bambine: consigli sulla balbuzie infantile’, siglato lo scorso 26 settembre in Campidoglio. Un documento che offre indicazioni pratiche per supportare i più piccoli che balbettano nel percorso scolastico e sociale. 

“L’alleanza con la Regione Lazio, in questo contesto, è fondamentale – sottolinea Fermariello – perché consente di unire i temi di natura sociale, di nostra principale competenza, con quelli sanitari, che invece competono alla Regione. Un’alleanza che permetterà di fare moltissimo – conclude – anche nel mondo del lavoro”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.3 ° C
19.1 °
17.1 °
93 %
2.1kmh
75 %
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2092)ultimora (1411)vid (299)tec (94)Lav (75)sal (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati