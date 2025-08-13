37.7 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Ferragni e Tronchetti Provera, è tornato l’amore? Baci e coccole a Ibiza

(Adnkronos) – È sbocciato l’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera… per la seconda volta. L’influencer e l’imprenditore sono stati avvistati insieme da Chi in vacanza a Ibiza, con loro anche i rispettivi figli.  Dopo due mesi di distanza, Chiara e Giovanni avrebbero deciso di concedersi una seconda possibilità. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, il manager italiano avrebbe raggiunto la Ferragni sull’Isola spagnola poco prima di ferragosto, dopo aver trascorso alcuni giorni con i propri figli: “Ecco perché è arrivato in un secondo momento rispetto a lei”, si legge sul settimanale.  Le immagini diffuse raccontano di un’intesa mai svanita del tutto e “parlano di un legame che non si è mai interrotto”, al punto che la coppia starebbe festeggiando il loro primo anniversario. Risale al 2024, infatti, quando il nome di Giovanni Tronchetti Provera cominciò a circolare per la prima volta accanto a quello dell’ex moglie di Fedez.  La relazione tra i due aveva subito una brusca frenata lo scorso 20 maggio quando il rampollo di casa Pirelli era stato paparazzato da Chi a Portofino tra le braccia di Nicole Moellhausen, sua ex moglie e mamma dei suoi tre figli. Uno scatto che aveva segnato, apparentemente, la fine del breve capitolo con Chiara Ferragni. Ma ora i due hanno fatto dietrofront e sembrano aver ritrovato la sintonia.   —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

