Ferragosto di lavoro al Collegio Romano, Sangiuliano convoca direttori anche quest’anno

(Adnkronos) – Secondo Ferragosto in ufficio per i Capi Dipartimento e i Direttori generali del Collegio Romano, che si sono visti convocare anche quest’anno dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano proprio il 15 agosto per fare il punto sulle attività in corso e i progetti futuri. Dopo la visita al Parco archeologico del Colosseo, oggi aperto come gli altri siti archeologici statali, Sangiuliano ha dunque presieduto la riunione di Ferragosto sulla scia della decisione presa subito dopo il caso nato in occasione del 25 aprile dello scorso anno, quando il ministro, da pochi mesi al Collegio Romano, si era ‘infuriato’ con quei dirigenti che avevano deciso di fare il ponte proprio in quei giorni cruciali per il turismo e in una lettera ai vertici del ministero li aveva stigmatizzati: “E’ come se le Forze dell’Ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive”. Invitando poi tutti a un pranzo di lavoro per Ferragosto. Una riunione operativa che evidentemente è già diventata una tradizione. “Sono qui innanzitutto per salutare le lavoratrici e i lavoratori che con il loro impegno e la loro dedizione rendono possibile queste aperture – ha detto Sangiuliano, a margine della sua vita questa mattina al Parco archeologico del Colosseo – È finito il tempo in cui i giornali titolavano ‘la beffa di Ferragosto’, quando in anni passati tanti turisti venivano in Italia o italiani che si spostavano nella loro nazione trovavano chiusi musei o siti archeologici importanti. Quell’epoca è finita. Noi siamo riusciti, con un sistema organizzato con i nostri dirigenti, a garantire sempre l’apertura perché è giusto che sia così, perché è giusto che chi è in vacanza e decide di visitare le città d’arte possa godere delle nostre bellezze”. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)