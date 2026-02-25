Ferrara, donna trovata morta in casa con ferita da arma da taglio

(Adnkronos) – Una donna di 55 anni è stata trovata morta ieri sera in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con una ferita da arma da taglio al petto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

La donna, una 55enne di origine bielorussa, lavorava come Oss ed era sposata con un uomo italiano. Sarebbe stato proprio il marito a dare l’allarme. A quanto si apprende, tra le ipotesi al vaglio, non si esclude possa essersi trattato di un suicidio.

