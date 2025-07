Ferrara, morte sospetta in ospedale ad Argenta: arrestato infermiere

(Adnkronos) – Un infermiere in servizio al reparto di lungodegenza dell’ospedale di Argenta (Ferrara) è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario in relazione alla morte di un 83enne, deceduto nello stesso reparto il 5 settembre del 2024 nel corso della notte. Da quanto emerso dalle analisi svolte, all’anziano sarebbe stata somministrata una sostanza venefica che può essere usata esclusivamente dagli anestesisti o dai medici in emergenza. L’infermiere, fermato martedì scorso dai carabinieri di Ferrara, è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere dal gip di Ravenna. Le indagini, coordinate dalla procura di Ferrara, proseguono per verificare se ci siano altri casi. Si indaga anche in relazione a dei presunti casi di maltrattamenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)