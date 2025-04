Ferrara, spara con la fiocina a coppia di coniugi e tenta di suicidarsi: arrestato

(Adnkronos) –

Con due fiocine ha scagliato due dardi verso una coppia di coniugi, colpendoli al ventre e al collo, prima di tentare il suicidio. E’ successo intorno alle 16.30 di ieri in via Copparo, a Ferrara. La donna è stata medicata sul posto dal personale del 118, il marito, invece, è stato elitrasportato all’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. L’aggressore, un 64enne, è stato fermato questa mattina dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Ingeriti diversi farmaci dopo essersi allontanato dal posto, l’uomo è stato medicato al Pronto Soccorso dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona. Secondo le indagini, alla base del gesto una protratta situazione di acredine in ambito familiare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)