Ferrari a Milano, l’evento con Hamilton e Leclerc: orari, strade chiuse e dove vederlo in tv

Milano si tinge di rosso. Oggi, giovedì 6 marzo, Lewis Hamilton e Charles Leclerc presenteranno la nuova Ferrari in un evento da sogno a piazza Castello, che per l’occasione si vestirà a festa. Tanta l’attesa di tifosi e appassionati di vedere la nuova livrea e soprattutto il pilota inglese, che nel Mondiale che si prepara a partire sostituirà Carlos Sainz, volato in Williams, al fianco del monegasco. Hamilton e Leclerc, insieme al team manager Frederic Vasseur, saranno i grandi protagonisti dell’evento organizzato da Ferrari e Unicredit, e sfileranno nella nuova vettura, la SF-25, lungo un circuito allestito per l’occasione che includerà via Paleocapa, via Jacini, piazza Castello, viale Gadio, via Minghetti. L’inizio dell’evento è previsto per le ore 17. Per permettere lo svolgimento dell’evento sono state adottate diverse misure in città, con modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. L’accesso pedonale alle strade che ospiteranno il percorso delle due Ferrari sarà consentito ad eccezione di un arco temporale compreso tra le ore 12 e le 20, ovvero quando sono previste prima le prove e poi lo svolgimento dell’evento. Diverse le strade chiuse. Fino alle 24 del 6 marzo non si potrà circolare in via Paleocapa, via Minghetti e piazza Castello, mentre fino alla mezzanotte del 7 via Jacino non sarà accessibile al traffico, così come piazzale Cadorna, che resterà chiuso fino alle 12 dello stesso giorno. Fino alla mezzanotte del 7 marzo, chiusura al traffico veicolare di via Jacini; fino alle 2 del 4 marzo, è prevista la chiusura al traffico veicolare di piazza Castello nel tratto compreso tra via Minghetti e viale Gadio. Fino alla mezzanotte del 6 marzo è prevista la chiusura al traffico veicolare di via Paleocapa, via Minghetti, piazza Castello, via Jacini e Foro Bonaparte. La chiusura parziale al traffico veicolare di piazzale Cadorna resterà in vigore fino alle 12 della stessa giornata. Alcune modifiche sono state apportate, come detto, anche alla rete dei trasporti pubblici. Oggi, giovedì 6 marzo, la fermata della M1 Cairoli rimarrà chiusa a partire dalle ore 15. L’accesso all’evento sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima, ma maxi schermi saranno posizionati nelle vie adiacenti a piazza Castello per permettere a tutti i tifosi e appassionati di Formula 1 di seguire la presentazione della nuova Ferrari. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)