Ferrari bocciata in Gp Australia, Vasseur: “Difficile trovare note positive”

(Adnkronos) – “E’ difficile portare a casa qualcosa di positivo”. Fred Vasseur, team principal della Ferrari, vede il bicchiere decisamente vuoto dopo il Gp d’Australia chiuso con l’ottavo posto di Charles Leclerc e il decimo di Lewis Hamilton. Vasseur risponde alle domande di Sky dal paddock di Melbourne, mentre diluvia e con un vento impetuoso: “Sto decollando…”, dice il team principal cercando di resistere alle intemperie. “Non so se abbiamo fatto tutto sbagliato in questo weekend. Dobbiamo partire da questa base per crescere. Avremmo potuto fare meglio in termini di strategia, ma a posteriori è facile parlare… Quando la pioggia è arrivata nel finale, Verstappen ha fatto la scelta migliore rientrando ai box per cambiare le gomme con un giro di anticipo”, dice Vasseur. “Sul giro secco siamo sempre stati più lenti della McLaren, nelle qualifiche avremmo potuto essere più vicini. In gara hanno influito condizioni e strategie, come passo siamo stati più vicini alla Mercedes”, aggiunge. “Il quadro ora non è totalmente diverso rispetto all’inizio del weekend. La McLaren è un passo avanti a tutti, noi siamo vicini a Red Bull e Mercedes. Abbiamo mostrato un buon passo nella prima parte del weekend, poi hanno inciso condizioni di gara e strategie”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)