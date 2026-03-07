13.8 C
Ferrari, delusione dopo qualifiche Gp Australia: “Mercedes di un altro pianeta”

Delusione Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia. Oggi, sabato 7 marzo, il Mondiale di Formula 1 si è aperto ufficialmente con la super pole position conquistata da George Russell, seguito dall’altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, a certificare un dominio evidente e un gap difficilmente colmabile per le avversarie. Charles Leclerc ha chiuso in quarta posizione (con un distacco di oltre 8 decimi dall’inglese), dietro la Red Bull di Isack Hadjar, mentre Lewis Hamilton ha finito settimo. A preoccupare è anche un problema nella gestione dell’energia, accusato già in Q2. 

E proprio il pilota monegasco non ha nascosto la sua delusione al termine delle qualifiche di Melbourne: “Avevo questa sensazione già ieri, mi sembrata tutto molto chiaro. Avrei detto 5 o 6 decimi di distacco dalla Mercedes, alla fine sono stati 8”, ha dichiarato a caldo Leclerc, intervistato da SkySport, “ho pagato qualche problema non importante, ma con queste macchine appena si taglia un po’ la potenza rischi di perdere decimi. È solo l’inizio e penso che tutti hanno chiuso le qualifiche in maniera non ottimale”. Chiaro l’obiettivo per il Gran Premio di domani: “Abbiamo mancato il terzo posto di due decimi, andremo a cercarlo”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda il team principal Frederic Vasseur, il primo a riconoscere la superiorità, piuttosto netta fin da subito, delle Mercedes: “Questo primo giorno di scuola è stato piuttosto caotico”, ha detto Vasseur a SkySport, “è stata una sessione difficile, anche con qualche errore ed è un peccato perché potevamo arrivare al terzo posto. La Mercedes è stata di un altro pianeta, dovremo fare passi avanti per poter lottare con loro”. 

 

