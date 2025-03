Ferrari, festa rossa a Milano. Hamilton: “Io e Leclerc lotteremo per il Mondiale” – Video

(Adnkronos) –

La marea rossa si riversa in Piazza Castello, nel cuore di Milano. La Ferrari sceglie un luogo iconico della città per presentare in grande stile – in un evento organizzato con il nuovo sponsor UniCredit – la stagione ai blocchi di partenza. I tifosi del Cavallino rispondono all’appello dalle prime ore del mattino, per salutare Lewis Hamilton e Charles Leclerc e fare ai due campioni un “in bocca al lupo” Mondiale. Il calore del pubblico si sente, ci sono fiumi di appassionati e indossano cappellini e magliette rosse, sventolando le iconiche bandiere del Cavallino per spingere la scuderia all’assalto di un titolo piloti che manca dal 2007. Il numero del giorno è il 44, che brilla sulla monoposto di Hamilton. La grande novità. “Abbiamo saltato la scuola per essere qui” si legge su uno dei cartelli mostrato in maniera orgogliosa da un gruppo di ragazze. E ancora, in una miriade di messaggi: “Quando ci chiedono il nostro colore preferito rispondiamo il Rosso Ferrari”, “Lewis, portaci il Mondiale” e “Charles tocca a te, proteggici ovunque”, accanto alle foto dei due assi che fanno sognare Maranello per la prossima stagione, al via con il Gran Premio d’Australia di domenica 16 marzo. Riflettori puntati sui piloti, ma anche sulla maestosa SF-25, la livrea che accompagnerà Hamilton e Leclerc nel campionato di Formula 1. Campeggia al centro della Piazza, accanto alle storiche monoposto del 2004 e 2006, con il Castello Sforzesco sullo sfondo. Uno scenario, quello scelto per presentare la partnership tra Ferrari e UniCredit, che è anche una fusione tra storia e modernità. Hamilton e Leclerc, insieme al team manager Frederic Vasseur, sono stati i protagonisti della serata. I due piloti hanno guidato le monoposto per le strade di Milano, tra via Paleocapa, via Jacini, piazza Castello, viale Gadio e via Minghetti. Leclerc ha girato sulla macchina del 2019, protagonista con lui dei primi successi in Belgio e a Monza: “Ciao Milano – le parole del monegasco – è bello essere qui. Mi sono divertito e ora mi aspetto una grande stagione”. Poi, casco indossato anche dall’inglese, divertito per le strade del capoluogo lombardo sulla vettura del 2021: “È bellissimo essere in questa città. Grazie, vi amo”. Tra sorpassi e ordini di scuderia, i due hanno poi dato il via alla sfida girando in contemporanea sul mini-circuito preparato per l’occasione. Per chiudere con il giro d’onore su una fiammante SF-90 color blu. Per salutare il pubblico in festa. La carica vera per il primo Gran Premio della stagione, a Melbourne, è arrivata dal palco. Il primo a prendere la parola è stato Leclerc: “Ho una connessione speciale con l’Italia, crescendo sono diventato tifoso Ferrari e ho sempre sognato di essere qui. Spero di far tornare la Ferrari campione del mondo. Nuova stagione? Speriamo di suonarle a tutti, ma sarà difficile. Ci sentiamo pronti, vedremo in Australia dove saremo”. Concetto ribadito da Hamilton: “Ciao Milano. Sono felice di essere qui, è un grande onore. È il primo evento di esibizione in una città come questa, con la Ferrari e con Charles. Spero di fare un buon lavoro. Lottiamo per il campionato, con voi è possibile”. In chiusura la grande sorpresa sulle note dell’Inno di Mameli, cantato a gran voce e con la mano sul petto da tutti i tifosi presenti. Eccola la cartolina dell’Italia alla Formula 1. La Ferrari c’è e non vede l’ora di ricominciare. (di Michele Antonelli) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)