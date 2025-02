Ferrari si presenta, show con Hamilton e Leclerc a Londra

(Adnkronos) – La Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, sotto i riflettoriall’O2 Arena di Londra nello show in cui hanno sfilato tutti i team del circus. La rossa, con un colore più intenso rispetto alla precedente macchina, si è presentata con la livrea che ricorda i 127 anni dalla nascita di Enzo Ferrari. Solo dopo l’evento di Londra la Scuderia diffonderà le prime immagini e le caratteristiche tecniche della nuova SF-25. “La parola d’orine è realizzare il sogno d’infanzia di diventare campione del mondo, ma quella più adatta oggi è ‘onore’, di far parte di questo team, sono cresciuto con il sogno rosso, sto vivendo questo sogno e sono estremamente onorato di far parte di questo team e spero di scrivere la storia al fianco di Lewis”, le parole di Leclerc. “Come state Londra, tutto bene? E’ una serata davvero grandiosa e la parola che ho in mente è ‘rinvigorente’, mi sento pieno di energia di vita, perchè è tutto nuovo per me e sono concentrato su quello che ho davanti a me, sono fiero di essere in questo team, è tutto nuovo ed entusiasmante”, l’intervento di Hamilton. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)