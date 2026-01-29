Ferrero, il futuro dopo Alcaraz: “Allenare Sinner? Dovrei pensarci…”

(Adnkronos) –

Mentre Jannik Sinner si appresta a giocare le semifinali degli Australian Open, Juan Carlos Ferrero parla del suo futuro da coach dopo la separazione da Carlos Alcaraz. “Se allenerei Sinner? In questo momento non lo so, Jannik è un grande giocatore che in questo momento insieme a Carlos si sta contendendo tutto. Non risponderò ‘No’, perché se ne avessi l’opportunità, avendo anche chiuso con Carlos… dovrei pensarci”.

Intervistato da El Larguero, l’ex coach dello spagnolo ha spiegato di aver ricevuto alcune offerte ma di non aver trovato “ancora la voglia di rientrare nel circuito”, ha dichiarato Ferrero. “Dopo essere stato con Carlos è difficile accogliere offerte di altri giocatori: in questo momento sono tranquillo, le ho rifiutate. Non so quando tornerò nel circuito, ma tornerò: il tennis è la mia vita, non lo metterò da parte”.

Lo separazione professionale da Carlos Alcaraz, avvenuta a inizio anno per divergenze contrattuali, è stata annunciata dallo stesso numero uno del mondo con un post su Instagram. “È molto difficile per me scrivere questo post… Dopo più di sette anni Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e in tutto questo tempo mi avete accompagnato in un’avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. Mi sono goduto ogni passo con te. Abbiamo raggiunto la vetta e sento che se i nostri percorsi sportivi dovessero divergere, dovrebbe farlo proprio da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lottato e a cui abbiamo sempre aspirato”, ha scritto lo spagnolo.

