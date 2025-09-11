Ferrero, Save the Children: “Bimbi possono costruire il loro futuro nel loro territorio”

(Adnkronos) – “Questa è un’esperienza molto eccitante per i bambini” anche perché sono nel “loro territorio ed è importante che lo conoscano e capiscano che possono emanciparsi stando qui” dove possono “costruirsi un futuro anche economico e lavorativo. Vedere queste realtà è sicuramente è un aspetto rilevante”. È quanto sostiene Enrico Serpieri, head of strategical development of Italy – Europe programmes di Save the Children, a margine della visita dei ragazzi e delle ragazze del Punto luce di Potenza allo stabilimento Ferrero di Balvano. “Ferrero – ha continuato – per Save the children è prezioso ed è sempre molto importante” perché “sostiene molti nostri progetti”. “L’obiettivo in questo caso particolare è la partecipazione del Punto luce Save the children di Potenza”, ha aggiunto Serpieri spiegando che “i nostri Punti luce sono presidi di contrasto alla povertà educativa e questo è un obiettivo importantissimo qui a Potenza in Basilicata, come in tutta Italia”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)