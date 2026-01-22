11 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ferrovie, Caradonna (Fnm): “T2 Gallarate-Malpensa, cantiere da 264 mln di euro”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nel cantiere per il collegamento T2 Gallarate-Malpensa sono stati investiti “circa 264 milioni di euro, per quasi 5 chilometri di tratta. Gran parte dell’intervento è stato fatto in gallerie artificiali e naturali, nel pieno rispetto del contesto ambientale. È un’opera motivo di grande orgoglio italiano e lombardo”. Sono le parole di Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, all’inaugurazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.  

Un’opera promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm e realizzata in tempo per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, “un’occasione in cui l’intermodalità e il trasporto pubblico e ferroviario saranno estremamente importanti”, fa notare Caradonna. 

“Un grande plauso va alle società del gruppo Fnm – aggiunge – Questo lavoro è stato realizzato per il 90% da parte dei progettisti responsabili di cantiere interni alla società”. 

“Si conclude oggi una tappa molto importante di un percorso iniziato alcuni anni fa che va incontro alle crescenti e diverse domande di mobilità dei cittadini lombardi così come delle tante persone che arrivano sul nostro territorio per ragioni di lavoro o di tempo libero. Comunità diverse di persone che hanno ora a disposizione nuove opportunità di connessione e relazione” conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11 ° C
12.3 °
9.6 °
54 %
1kmh
0 %
Gio
11 °
Ven
8 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1359)ultimora (1204)Eurofocus (61)sport (49)demografica (45)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati