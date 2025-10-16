18.8 C
Ferrovie, Chabrol (Sncf Voyages Italia): “Obiettivo diventare terzo operatore Av in Italia”

(Adnkronos) – “In Italia siamo solo sulla tratta Milano-Parigi, l’obiettivo è di arrivare sul mercato italiano come terzo operatore dell’alta velocità, con nuovi treni. L’Italia è stata la prima ad aprire il mercato con un effetto elevato sulla domanda e ora siamo convinti che possiamo andare avanti e portare a bordo dei treni più gente. Lo faremo con treni double deck che consentono di trasportare più gente riducendo il consumo a persona”. Lo dichiara Caroline Chabrol, direttrice generale di Sncf Voyages Italia in occasione dell’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità al bivio’.  

Per Chabrol, “la domanda di treno è in continua crescita, ovunque in Europa, per la lunga percorrenza e questo ci spinge a continuare a portare nel mercato nuove offerte che rispondano alla domanda di mobilità sostenibile.. Quella su ferro “è una mobilità già di per sé ecologica ma questo non basta, dobbiamo portare avanti questa ambizione”.  

sostenibilita

