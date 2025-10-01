19.1 C
Ferrovie, Olivero (Sitav): “Fenhyce progetto autofinanziato e completamente italiano”

(Adnkronos) – “Per noi la presentazione del progetto Fenhyce è davvero importante, rappresenta l’ottenimento di un grande risultato. Parliamo di un progetto completamente autofinanziato, costruito e fatto da un’impresa al 100% italiana. Si tratta della prima locomotiva a idrogeno in Italia ed in Europa e, in qualità di direttore commerciale, sono stato messo in condizioni agevoli per poter andare sul mercato e proporre un prodotto competitivo sotto tutti i punti di vista”. Così Valerio Olivero, responsabile commerciale di Sitav, durante la presentazione del progetto Fenhyce (Fuel cell energy hydrogen converted engine) che si è tenuta oggi a Milano in occasione di Expo Ferroviaria, l’esposizione internazionale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari.  

Il progetto nasce con lo scopo di sviluppare una soluzione innovativa a basso impatto ambientale per il mercato del trasporto merci su ferro e dell’ultimo miglio ferroviario.  

“Siamo veramente soddisfatti per la realizzazione di un progetto green, un argomento sensibile in ambito nazionale ed internazionale -aggiunge-. Abbiamo già ottenuto un grande risultato firmando un contratto con Mercitalia Shunting & Terminal per la fornitura di otto più due locomotive. L’obiettivo è consolidare e ampliare questo risultato anche per agevolare quello che può essere il mercato del trasporto delle merci e della movimentazione delle merci all’interno dei porti”. 

