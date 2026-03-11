14.8 C
Ferrovie, Strisciuglio (Trenitalia): “Momento decisivo per il rilancio del settore”

(Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante per noi, perché celebriamo l’ingresso di Trenitalia in Alis avvenuto qualche mese fa”. Lo ha ricordato l’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio intervenuto alla quinta edizione di LetExpo, la manifestazione dedicata ai trasporti, alla logistica e ai servizi alle imprese in corso a Verona fino al 13 marzo. Strisciuglio ha evidenziato come i temi dell’intermodalità e della sostenibilità rappresentino elementi centrali nella strategia del gruppo: “Accanto alla logistica, anche per il trasporto dei passeggeri i temi di intermodalità e sostenibilità, insieme alla spinta verso il ferroviario, sono pienamente condivisi e costituiscono uno dei pilastri del nostro piano industriale”. 

Il settore sta attraversando una fase di profonda trasformazione sostenuta anche dai grandi investimenti infrastrutturali. “Il piano industriale si inserisce in una fase di rilancio del sistema ferroviario e di grande trasformazione. Oggi abbiamo circa 1.300 cantieri al giorno sull’infrastruttura e quasi 9.000 treni che circolano quotidianamente, di cui 6.500 operati da Trenitalia”. 

Tra le priorità del gruppo anche il rafforzamento degli investimenti nel trasporto regionale. “Negli ultimi anni Trenitalia ha investito circa 7 miliardi di euro per rinnovare la flotta regionale e completeremo questo percorso entro il 2027”, ha ricordato l’amministratore delegato, sottolineando che oggi “l’85% dei treni regionali in Italia è di ultimissima generazione”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

