giovedì 2 Ottobre 2025
Festa dei nonni, Lino Banfi e i carabinieri contro le truffe: “Chiamate e non vi vergognate”

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – ”Dobbiamo dire non solo auguri ai nonni, ma mi raccomando le truffe, non vi vergognate se fate a vuoto una telefonata ai carabinieri, ne potete fare quante ne volete. E’ vero che non vi arrabbiete?”. Così Lino Banfi, con il suo inconfondibile modo di parlare in pugliese, in un video con i carabinieri diffuso oggi in occasione della festa dei nonni richiama l’attenzione sulle truffe. Nel video un carabiniere e una carabiniera rispondono appunto: ”Non ci arrabbiemo”.  

 

 

”Facciamo gli auguri a tutti i nonni visto che è la festa dei nonni – aggiunge Banfi – Ricordiamoci che io sono bisnonno quindi è doppio. Però io ho portato i carabinieri perché questi sono veri, non è che stiamo a fa’ una fiction, questi sono veri”.  

cronaca

