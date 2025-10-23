17.8 C
Festa del cinema di Roma, Strisciuglio (Trenitalia): “Il treno è cultura quotidiana e occasione di incontro”

(Adnkronos) – “La cultura d’impresa è una cultura di relazione che riguarda persone e territori, e che genera innovazione e investimenti. Il treno è un’opportunità straordinaria dal punto di vista economico, sociale e culturale. Il treno e la mobilità sono elementi di cultura quotidiana. Trasportiamo oltre due milioni di persone al giorno: due milioni di storie che viaggiano su binari paralleli ma che, quando si incrociano, creano nuovi valori e nuove opportunità.” Lo ha sottolineato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, alla Festa del Cinema di Roma, in occasione della presentazione del documentario “Andata e Ritorno, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena de Rosa. 

“Il cinema – ha concluso Strisciuglio – ci offre un linguaggio potente per raccontare quello che facciamo, i nostri obiettivi, i nostri progetti e per rivendicare il nostro ruolo nella trasformazione del Paese.” 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

