Festival Connessioni, Codere con Villa Gaia per il Bistrot Letterario

(Adnkronos) – La nuova edizione del Festival delle Connessioni torna a Rea, nel basso Oltrepò pavese, dal 28 settembre al 6 ottobre. L’evento si propone di creare nuove occasioni di confronto e prospettive per aiutare le donne e le loro imprese.  Tra i tanti appuntamenti che animeranno il ricco calendario dell’iniziativa guidata da Isa Maggi, che con la casa di accoglienza Villa Gaia aiuta le donne in fragilità economica e sociale vittime di violenza a recuperare la propria dignità e progettare un futuro migliore, anche l’inaugurazione, sabato 4 ottobre, del nuovo Bistrot Letterario, un luogo che unisce il piacere della lettura e della convivialità in un contesto nuovo.  Codere Italia, che da 4 anni supporta le attività di Villa Gaia, anche in questa occasione donerà le ‘mini panchine rosse’ – simbolo della lotta alla violenza di genere – la cui vendita finanzierà le attività della casa di accoglienza, ricevendo in cambio dei libri e volumi vari per allestire una vera biblioteca di genere all’interno della Gaming Hall Mortara, a disposizione di tutti i clienti.  “Questa iniziativa consolida la sinergia tra la Fondazione Gaia, gli Stati Generali delle Donne e Codere. Una collaborazione, di natura pluriennale, volta a fornire sostegno e spazio alle donne, affrontando le loro vulnerabilità, incluse quelle legate alle dipendenze. Un sostegno concreto alle donne in difficoltà”, spiega Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati Generali delle Donne-Alleanza delle Donne Fondazione Gaia.  “L’attività con Villa Gaia rappresenta un ulteriore passo verso un modello di azienda responsabile, consapevole e profondamente connesso con il tessuto sociale e culturale del nostro Paese – dichiara Imma Romano, direttrice Relazioni Istituzionali di Codere Italia – Con questa presenza diamo seguito a un impegno verso le donne che ci vede protagonisti ormai da dieci anni attraverso iniziative ed eventi nei luoghi in cui siamo presenti con le nostre sale e in partnership con associazioni e istituzioni”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

