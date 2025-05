Festival delle Regioni, Apt Basilicata: “Custodire e comunicare l’unicità dei luoghi”

(Adnkronos) – Le buone pratiche nel turismo sono al centro dell’iniziativa dell’Agenzia di promozione territoriale (Apt) della Basilicata, presente al Festival delle Regioni a Venezia. La direttrice generale Margherita Sarli è intervenuta in un panel dedicato al futuro dell’industria turistica, soffermandosi sull’importanza di valorizzare l’autenticità dei luoghi come leva strategica per uno sviluppo sostenibile del settore. ”I viaggiatori cercano esperienze vere, capaci di raccontare l’identità profonda di un territorio – ha detto Sarli -. Il nostro compito è quello di custodire e comunicare l’unicità dei luoghi, promuovendo non solo le mete più conosciute, ma anche quelle realtà meno battute dal turismo di massa, che rappresentano un patrimonio straordinario di cultura, tradizioni e paesaggi”. Nel suo intervento Sarli ha posto l’accento sulla necessità di una sinergia sempre più stretta tra istituzioni, operatori locali e comunità, affinché lo sviluppo turistico possa tradursi in una crescita condivisa e rispettosa dei territori. ”L’autenticità non si costruisce a tavolino: va protetta, vissuta e raccontata attraverso il coinvolgimento diretto delle persone che abitano quei luoghi – ha aggiunto -. Dobbiamo investire in narrazioni vere, in accoglienza consapevole e in progettualità che mettano al centro la qualità dell’esperienza”. Temi su cui si è soffermato anche il presidente della Regione, Vito Bardi, presente all’incontro, sottolineando l’impegno del governo lucano nel valorizzare l’autenticità dei luoghi e nel promuovere un turismo esperienziale che rispetti l’identità culturale e ambientale del territorio. Prima di intervenire al panel sul turismo, la direttrice dell’Apt ha accolto nello stand della Regione il ministro della cultura Alessandro Giuli, auspicando un incontro a breve termine per condividere progetti sulla Basilicata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)