Feyenoord-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il successo contro l’Empoli in campionato, per il Milan è tempo di Europa. Oggi, mercoledì 12 febbraio, i rossoneri affrontano il Feyenoord nei playoff d’andata di Champions League al Feyenoord Stadium di Rotterdam. Calcio d’inizio alle 21. Nel Milan, la grande attesa è tutta per Santiago Gimenez, che dopo il primo gol rossonero torna subito a sfidare la sua ex squadra. Conceicao dovrebbe far partire dall’inizio anche gli altri nuovi acquisti Walker e Joao Felix. Senza il messicano, a guidare l’attacco olandese ci sarà Ueda. Ecco le probabili formazioni della partita:

Feyenoord (4-2-3-1): Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Smal; Beelen, Timber; Osman, Milambo, Igor Piaxão; Ueda.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez Feyenoord-Milan, sfida d’andata dei playoff di Champions, sarà visibile in esclusiva su Prime Video. La gara sarà visibile anche in streaming, con l’applicazione di Amazon Prime Video. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)