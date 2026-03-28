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Fiere, a Cosmoprof trionfano hi-tech, fragranze e longevità

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il beauty del futuro parla sempre più il linguaggio della tecnologia, della scienza e dell’esperienza sensoriale. È quanto emerge da Cosmoprof Worldwide Bologna, dove tra gli espositori si affermano trend che puntano su innovazione avanzata, sostenibilità e benessere a 360 gradi. 

Tra i protagonisti di questa edizione spiccano le fragranze, con una forte presenza di profumi arabi, gourmand e di nicchia, insieme alla crescita costante dello skincare, sempre più legato al microbioma e alla sostenibilità. “Indubbiamente le fragranze sono un grandissimo trend attuale di mercato”, sottolinea Samantha Raimondi, Head of Sales della manifestazione . 

Grande attenzione anche alla longevità, non più solo per la pelle ma estesa anche a capelli e cuoio capelluto, mentre sul fronte tecnologico avanzano formulazioni biotech e biomimetiche capaci di combinare scienza e natura per effetti rigenerativi e protettivi. 

In primo piano anche la sensorialità: prodotti e dispositivi puntano su effetti rinfrescanti e lenitivi, texture trasformative e nuove esperienze d’uso, rispondendo al bisogno crescente dei consumatori di momenti di benessere e “escape” dallo stress quotidiano. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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