12.1 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiere, Maione: “‘MyPlant & Garden 2026 fiore all’occhiello per la Lombardia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “MyPlant & Garden è un bellissimo fiore all’occhiello per la Lombardia in questo momento in cui siamo anche in una gestione contemporanea alle Olimpiadi. Credo che sia, nella sua decima edizione, un’iniziativa di successo e sempre più attrattiva. Sono molto soddisfatto”. Così Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia, intervenendo al panel ‘Il florovivaismo Made in Italy nei mercati esteri: sfide e opportunità’, nel contesto della decima edizione di ‘MyPlant & Garden’, il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.  

“Il florovivaismo – prosegue Maione – è un settore estremamente rilevante e importante per la Lombardia. Più di 7000 aziende rappresentano una ricchezza inestimabile fatta di fatica, di passione, di attenzione al territorio e alla bellezza dei luoghi”. 

“Da questo punto di vista – spiega Maione – siamo a fianco del settore con una serie di interventi proprio per farlo crescere, innanzitutto sul nostro territorio. Sappiamo che se un’azienda è forte nella sua regione e nella sua nazione, sicuramente è competitiva all’esterno. Per questo abbiamo semplificato le normative per la gestione degli sfalci. Abbiamo anche lanciato dei bandi per rendere le nostre le nostre vie, le nostre città più verdi”. “Nell’agosto del 2025 abbiamo lanciato una strategia per la tutela fitosanitaria per evitare l’invasione di specie aliene e quindi siamo a fianco di questo settore che fa bene sui nostri territori e che deve essere sempre più competitivo all’estero”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.1 ° C
12.8 °
10.3 °
64 %
4.5kmh
40 %
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1437)ultimora (1266)sport (68)Eurofocus (54)demografica (49)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati