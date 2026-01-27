10.9 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiere, Napoleone (IT-EX): “Sono locomotiva Paese, aprono porte mercati internazionali”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “IT-EX nasce nel 2024 per sostenere le grandi fiere internazionali italiane. Organizziamo 47 manifestazioni, abbiamo 26mila espositori, di cui 11mila esteri. Sono 2,8 mln i visitatori registratori, di cui 750mila internazionali. Di fatto il 5% delle imprese italiane fa l’80% dell’export del nostro Paese. Tutto ciò è rappresentato da It-Ex che ha la vocazione e la strategia essenziale di relazionarsi con le istituzioni. Il sistema fieristico è il vero motore, la vera locomotiva che consente alle nostre aziende di entrare nei mercati internazionali in una fase che sappiamo essere molto complessa, come da almeno 5 anni a questa parte”. Così, in un’intervista ad Adnkronos/Labitalia, Raffaello Napoleone, presidente di IT-EX, l’associazione che rappresenta le fiere italiane a valenza internazionale.  

Secondo i dati dell’associazione l’81% degli espositori IT-EX ritiene che la fiera sia importante per la crescita della propria azienda. Ogni anno le vendite generate dai buyer conosciuti dagli espositori durante le fiere di IT-EX è pari a 40 miliardi di euro. E Napoleone rivendica che IT-EX “ha la vocazione e la strategia essenziale di relazionarsi con le istituzioni. In particolare faccio riferimento al Maeci, da cui dipende anche l’Istituto del commercio con l’estero (Ice) e al Mimit, che, anche per loro progetti specifici, e cioè il piano d’Azione del vice premier Tajani e il piano sul made in Italy del ministro Urso, sono veramente molto vicini al sistema fieristico italiano”. 

Per il presidente di IT-EX “le fiere in assoluto, e questo da sempre, sono il veicolo più facilmente raggiungibile dall’impresa e dalla manifattura italiana per entrare nei mercati internazionali. Fiere che devono avere una ‘doppia anima’: un’anima nazionale, il che vuol dire organizzata in Italia nei vari poli fieristici che noi rappresentiamo e che rappresenta anche l’altra associazione importante del settore che è Aefi. E sono la base da cui poi si può partire secondo quelle che sono le situazioni congiunturali verso altri mercati, con l’altra anima, quella internazionale”. In particolare, secondo Napoleone, “in un periodo storico con una geopolitica abbastanza complessa e in un’economia in fase di cambiamento le fiere sono il momento di aggregazione più importante sui mercati, ad esempio su quelli emergenti. Penso al Giappone e al Sud-est Asiatico. Si parla molto di Middle East, sappiamo che è molto importante Dubai e quindi gli Emirati. In questa fase anche l’Arabia Saudita si sta muovendo molto bene e fra 5 anni ci sarà l’Expo”, sottolinea.  

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10.9 ° C
11.9 °
9 °
65 %
1.3kmh
20 %
Mar
10 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1447)ultimora (1284)sport (60)Eurofocus (57)demografica (46)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati