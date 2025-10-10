14.7 C
Filippine, terremoto di magnitudo 7,4 nel sud del Paese: allarme tsunami revocato

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Una scossa di magnitudo 7,4 ha colpito il sud delle Filippine, scatenando il panico tra i residenti delle zone colpite. Immediato l’allarme tsunami, rientrato poco dopo. Almeno una persona è rimasta uccisa nel crollo di un muro di cemento a Mati City, secondo quanto riferito da Ednar Dayanghirang, direttore regionale dell’Ufficio della Protezione Civile. 

La scossa è stata rilevata alle 9:43 locali al largo della costa della provincia di Davao Orientale, circa mille chilometri a sud di Manila, secondo l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs). “Ci aspettiamo danni e scosse di assestamento”, ha detto il direttore del Phivolcs Teresito Bacolcol.  

internazionale/esteri

