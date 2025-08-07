33.6 C
Filippo Baroncini, brutta caduta durante Giro di Polonia: ha riportato diverse fratture

(Adnkronos) – Il ciclista romagnolo Filippo Baroncini ha riportato la frattura di una vertebra cervicale, ma senza conseguenze neurologiche, fratture della clavicola e altre lesioni facciali a causa di una caduta ieri, durante il Giro di Polonia. Lo ha annunciato oggi la sua squadra, l’Uae Emirates-Xrg. Il 24enne di Massa Lombarda, nel Ravennate, è stato la principale vittima dell’incidente che ha caratterizzato la terza tappa del Giro di Polonia ieri. Tra le sue due vittorie da professionista in carriera, Baroncini ha vinto la classifica finale del Giro del Belgio, il Baloise Belgium Tour di quest’anno. Anche la Super 8 Classic di Haacht è nell’elenco dei successi del campione del mondo su strada Under 21 del 2021. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

