19.9 C
Firenze
martedì 30 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: “Dopo 17 anni strade diverse”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni insieme. A darne la notizia è stato lo stesso conduttore di Temptation Island che sui social ha condiviso una storia in cui ha comunicato la fine della loro relazione.  “È da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, queste le parole di Bisciglia che ufficializzano la rottura. Anche Camassa ha comunicato la notizia sui social con parole simili: “Dopo 17 anni intensi e pieni di vista insieme io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”. Messaggi che riflettono rispetto e affetto reciproci.  La coppia si era conosciuta poco dopo la partecipazione al Grande Fratello di Bisciglia, e da allora non si era mai separata. I due non si sono mai sposati e non hanno avuto figli, ma il loro legame è stato a lungo considerato solido e profondo. La decisione, stando alle dichiarazioni, sarebbe maturata da tempo. A restare però è l’affetto che li ha uniti per oltre 17 anni.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.9 ° C
21.2 °
18.7 °
69 %
0.6kmh
7 %
Mar
22 °
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Gaza (12)Almanacco (12)Serie C (12)campionato (11)arresto (10)carabinieri (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati