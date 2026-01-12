Filippo Bisciglia, nuova fiamma? Spunta il selfie ‘sospetto’ con una donna. Poi la verità

(Adnkronos) –

Filippo Bisciglia ha una nuova fiamma? Una foto condivisa sui social dal conduttore di ‘Temptation Island’ ha acceso il gossip e sollevato alcuni dubbi. A pochi mesi dall’annuncio della fine della lunga relazione con Pamela Camassa, Bisciglia potrebbe aver voltato pagina.

Nello scatto pubblicato su Instagram, il conduttore appare accanto a una donna. Si tratta di Giordana Angi, cantautrice ed ex allieva di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. Un volto già noto al grande pubblico, che nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano ‘Come mia madre’. Nella foto i due sembrano particolarmente affiatati: lei gli stampa un bacio sulla guancia, mentre a fare da colonna sonora è ‘Dammi un bacio’, uno degli ultimi singoli della cantante.

L’incontro, tuttavia, potrebbe essere legato a un semplice rapporto di amicizia, nato anche grazie a incroci di percorsi professionali nel mondo dello spettacolo. A chiarire il contesto, infatti, è lo stesso Bisciglia che in un’altra storia Instagram ha condiviso alcuni momenti della festa di compleanno di Giordana Angi che oggi, lunedì 12 gennaio, ha compiuto 32 anni: “Auguri Giò”, ha scritto il conduttore a corredo. Nessun mistero quindi, tra i due pare ci sia solo un legame professionale e di amicizia.

