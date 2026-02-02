6.2 C
Filippo Magnini compie 44 gli anni, la dedica di Giorgia Palmas: “Mio porto sicuro”

(Adnkronos)
Filippo Magnini compie oggi, lunedì 2 febbraio, 44 anni. A celebrare il traguardo dell’ex nuotatore italiano, ci ha pensato la moglie ed ex velina Giorgia Palmas che ha condiviso sui social una foto di coppia accompagnata da una dedica d’amore.  

“Buon compleanno alla metà del mio cielo, al mio porto sicuro, all’amore infinito della mia Vita, al mio migliore amico, al mio comico preferito, al mio compagno di ‘viaggi’, al cuore che batte all’unisono col mio. Buon Compleanno Amore mio”, ha scritto Palmas. Parole piene di amore e gratitudine, condivise poi da Magnini che ha aggiunto “Grazie amore mio. Per rendere la mia vita più bella”.  

 

L’inizio della storia d’amore della coppia risale al 2018, nello stesso periodo in cui Magnini era stato accusato di doping. Ospite a Verissimo, la showgirl aveva descritto così il primo incontro: “La prima volta che l’ho visto ho subito pensato che fosse l’amore della mia vita. Mi sono sentita sicura, appoggiata”.  

La coppia ha vissuto un momento di crisi proprio recentemente, quando Magnini è diventato ufficialmente concorrente di Ballando con le stelle. Un’esperienza che ha messo alla prova la coppia: “Con la lontananza siamo stati mesi a dura prova, siamo stati lontani quattro mesi. Non abbiamo vissuto la quotidianità, ed è stato difficilissimo. Non condividere insieme tante cose ci ha portato a litigare tanto”, avevano ammesso entrambi ospite nel salotto di Silvia Toffanin.  

spettacoli

© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

