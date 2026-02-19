12.1 C
Filippov, primo medagliato tra atleti neutrali a Milano Cortina: “Situazione difficile”

(Adnkronos) – A Bormio arriva la prima medaglia per gli atleti individuali neutrali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È l’argento di Nikita Filippov, nella sprint maschile di sci alpinismo di oggi, giovedì 19 febbraio. Nato in Russia nel 2002, Filippov ha chiuso dietro allo spagnolo Oriol Cardona Coll e davanti al francese Thibault Anselmet (bronzo), esultando al traguardo e poi gettandosi a terra incredulo per il risultato raggiunto sulla Stelvio. 

Filippov ha poi commentato così la sua situazione in conferenza stampa a Bormio: “Gli altri indossano giacche e stivali delle loro nazionali, ma sono felice di essere qui, è il sogno che avevo da bambino”. E ancora: “Certo che è difficile. È brutto, ma dobbiamo adattarci. Spero che dalla prossima stagione, dopo le Olimpiadi, non saremo più atleti neutrali”. 

