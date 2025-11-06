18.4 C
Finals, i gironi: Sinner con Zverev e uno tra Aliassime e Musetti. Per Alcaraz c’è Djokovic

(Adnkronos) – Prendono vita le Atp Finals 2025. Oggi, giovedì 6 novembre, sono stati sorteggiati a Torino i due gironi del singolare maschile per il Torneo dei Maestri, al via domenica. Jannik Sinner è stato inserito nel gruppo ‘Borg’ con Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, che, se riuscirà a strappare il pass vincendo il torneo 250 di Atene e superare quindi il canadese nella Race, potrebbe dare vita a un derby azzurro.  

Nel gruppo Connors, invece, ci sono Carlos Alcaraz, Nole Djokovic, Taylor Fritz e Alex De Minaur. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

