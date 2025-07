Finisce in un canale con lo scooter, 17enne trovato morto dopo ore a Oristano

(Adnkronos) – Incidente mortale oggi, sabato 26 luglio, in Sardegna dove un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto dopo essere finito con lo scooter in un canale nell’Oristanese. L’allarme per la scomparsa del giovane è scattato verso l’alba e il corpo di Matteo Loche è stato ritrovato dopo ore nel rio Mogoro, un canale che attraversa il paese. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Quando sono arrivati carabinieri e soccorritori del 118 il ragazzo era già morto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)