Finlandia, 5 morti nella collisione tra due elicotteri

(Adnkronos) – Cinque persone sono morte nella collisione in volo tra due elicotteri, in Finlandia. L'incidente si è verificato nei pressi dell'aeroporto di Eura. Gli elicotteri erano decollati da Tallinn, in Estonia, ed erano diretti a Piikajärvi, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Uno dei due velivoli trasportava tre persone, l'altro due: si tratterebbe, secondo i media locali, di uomini di affari. Non si sono sopravvissuti.