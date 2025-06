Fino a domani a Bari la conferenza internazionale su ricerca in contabilità e finanza

(Adnkronos) – Oggi dalle 14.30 e martedì 10 giugno, Bari ospiterà la prima Conferenza internazionale sulla Ricerca in Contabilità e Finanza. Con la crescente attenzione della comunità globale allo sviluppo sostenibile, il ruolo della contabilità e della finanza sta diventando cruciale per guidare il progresso. L’evento, organizzato dall’università Lum Giuseppe Degennaro presso il Villa Romanazzi Carducci, offrirà spunti di riflessione sulle attuali sfide e opportunità che le aziende affrontano nell’ambito della contabilità e della finanza nel contesto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Tra i relatori principali figure eminenti del panorama accademico internazionale, come Charles H. Cho, Franco Fiordelisi, Isabel María García-Sánchez e Ron Giammarino, chiamati a discutere il ruolo dell’accounting e della finanza nello scenario contemporaneo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)