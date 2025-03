Fiocco azzurro in casa Paredes, è nato Lautaro. Dybala: “Vi amo”

(Adnkronos) – Fiocco azzurro in casa Paredes. Il centrocampista della Roma ha annunciato la nascita del piccolo Lautaro, il suo terzo figlio. “Benvenuto amore! Lautaro Paredes 31/03/2025” si legge sul profilo Instagram dell’argentino. Tra i tanti commenti al post, anche quello del compagno di squadra Paulo Dybala: “Vi amo” il commento del numero 21 giallorosso sotto la foto della famiglia Paredes con il nuovo arrivato. Gli auguri al centrocampista argentino sono arrivati anche dalla Roma. “Benvenuto al piccolo Lautaro, il nuovo arrivato in casa Paredes. Tanti auguri alla mamma e a papà Leandro” si legge sui canali social dei capitolini, con tanto di cuori giallorossi per annunciare il lieto evento. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)