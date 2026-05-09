Fiorello a Tennis & Friends: “Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma”

(Adnkronos) – “La prevenzione ad una certa età è basilare, dovrebbero fare una scatoletta con i miglior antibiotici, il migliore antinfiammatorio, il migliore anticancro. Tante volte si dice, ‘vabbè faccio domani, dai lunedì, dai la prossima settimana tanto sto bene’. Invece ciclicamente occorre fare le analisi del sangue, qualche screening tra cui quello per la tiroide, la gastroscopia, la colonscopia queste cose qui principali. E tenere sotto controllo i valori del pancreas, che sapete quanto ci preoccupa”. Lo ha detto Fiorello intervenuto a Tennis & Friends, in piazza del Popolo. Lo showman siciliano è infatti da anni uno dei volti noti dell’iniziativa di Salute e Sport. “Ogni tanto ci illudono dicendo che sta arrivando uno studio miracoloso e poi non va più bene e così ci disilludono. E quindi cosa ci rimane da fare? La prevenzione. Prendere tempo per noi. E siamo contenti qui a Tennis & Friends a ripeterlo fino allo sfinimento. E si arriva a 66 anni in forma”, ha aggiunto. “Quando hai una certa età per tenerti in allenamento devi giocare lentamente – il consiglio dell’artista che il 16 maggio prossimo compirà gli anni – magari prendere una ex che sia lenta come… Roberta Vinci”, ha scherzato prima di scendere in campo in doppio misto in coppia con la ex campionessa di tennis, 43enne, oggi telecronista sportiva, finalista agli Us Open nel 2015. “Il mio tennis è un tennis statico senza agonismo perché ad una certa età fa male, quelli che si avvicinano alla vecchiaia sono i più pericolosi”, ha concluso Fiorello.

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