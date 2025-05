Fiorello, il nuovo Radio Show su Radio2 è ‘La Pennicanza’

(Adnkronos) – Alla fine è arrivato lo show e anche il titolo. Si intitola ‘Radio2 Radio Show La Pennicanza’ la nuova creatura radiofonica di Fiorello, affiancato di nuovo da Fabrizio Biggio, con cui aveva già condivisivo la fortunata esperienza di ‘Viva Rai2′. Lo show si è aperto alle 13.45 con la radiovisione oscurata da un cartello con scritto “programma in costruzione”. Sostituito solo dopo l’annuncio del titolo con la grafica del nuovo programma e sul finale dalle incursioni in video dei due conduttori. Fiorello ha spiegato di essere in onda perché raccomandato ed ha fatto ascoltare un finto vocale della premier Giorgia Meloni: “Ciao Rosa’, so’ Giorgia, ti ho trovato un posticino lì a Radio2. Rosa’, ti devi accontenta’, a 65 anni si va in pensione in Portogallo. Fai una settimana di prova e poi vediamo. Mi raccomando, non devi mai nomina’ quello che sai”. A quel punto Fiorello ironizza, “non possiamo nominare il Voldemort di Rai1, ‘A. il figlio del secolo'”, riferendosi ad Amadeus. Che appena viene nominato scatena rumori di fulmini e saette nello studio. Fiorello lo chiama, Amadeus richiama: “Sono il geometra Sebastiani”, dice. Fiorello lo difende attaccando la scelta del Nove di mandarlo in onda con il nuovo show ‘Like a Star’ “contro la finale di Coppa Italia, contro Musetti-Alcaraz”. “Quel giorno pure De Martino ha fatto il 23% e l’hanno dovuto portare dallo psicologo. Io spero davvero che non prendano Sanremo perché manderebbero la finale di Sanremo il giorno della finale dei mondiali”, scherza. Il programma è punteggiato dall’imitazione che Fiorello propone di Antonino Cannavacciuolo ma c’è spazio anche per un’imitazione di Sinner, del padre, della madre e di un improbabile ed esilarante fratello calabrese di Jannik. Fiorello scherza anche sui suoi 65 anni, compiuti il 16 maggio: “A 65 anni l’umiltà è finita, dico quello che mi passa per la mente”. Non mancano le battute sui dirigenti Rai, da Giampaolo Rossi “il sosia di Antonio Ricci” e Stefano Coletta “raccomandato dalla Santanché con cui organizza feste a Porto Cervo chiamate ‘Le Notti di Cabiria’”. “Il programma lo cominciamo domani, oggi facciamo una prova”, dice all’inizio, proponendo una fantomatica sigla creata con l’intelligenza artificiale. Poi la telefonata a Jovanotti, che reclama il titolo di ‘siglista’ ufficiale dei programmi di Fiorello (aveva già scritto la sigla di ‘Viva Rai2’). “Dammi un minuto che sto qui con la band e ti mando una sigla”, che puntualmente arriva e viene adottata ufficialmente. Fiorello chiama anche Michelle Hunziker spiegando di conoscere il vero motivo per cui la conduttrice dell’Eurovision Song Contest di Basilea non è andata in onda su Rai1 mentre cantava ‘Nel blu (dipinto di blu)’: “Hanno pensato che fossi minorenne. Sei l’unica nonna minorenne”, le dice prima di proporle di rimediare alla “censura” intonando insieme il celeberrimo brano di Domenico Modugno. Fiorello è tornato, all’ora della “Pennicanza” ma non si sa per quanti giorni accompagnerà la ‘controra’ del pubblico di Radio2. “Non si sa, oggi siamo qui, domani chissà”, dice. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)