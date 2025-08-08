19.9 C
Fiorello, ladri nella sua villa: rubati gioielli e diversi orologi

(Adnkronos) – Una banda di ladri si è introdotta nella villa di Rosario Fiorello, in via della Camilluccia, rubando soprattutto gioielli e diversi orologi.Come si legge sul Messaggero. Il bottinosarebbe di oltre 300mila euro.  Secondo la Scientifica, al momento non ci sarebbero elementi utili a identificare gli autori del furto che avrebbero usato guanti in lattice senza qindi lasciare impronte digitali. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

