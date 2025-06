Fiorello spoilera il nuovo brano di Giorgia, la cantante: “Ma sei matto?”

(Adnkronos) –

Fiorello colpisce ancora. Questa volta nel suo mirino è finita Giorgia, vittima di uno scherzo telefonico. Durante l’ultima puntata de ‘La Pennicanza’, il programma di Rai Radio2 condotto insieme a Fabrizio Biggio e andato in onda ieri, venerdì 6 giugno, lo showman ha sorpreso in diretta la cantante, facendo ascoltare agli ascoltatori un estratto del suo prossimo inedito, dal titolo ‘L’unica’. La reazione della cantante, colta completamente alla sprovvista, è stata immortalata in un video che ha rapidamente fatto il giro dei social. “Pronto, che succede? Stavo facendo la pipì”, ha risposto ironicamente Giorgia, che si trovava negli studi di X Factor al momento della chiamata. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Fiorello ha fatto partire una piccola parte del nuovo brano: “Oddio Fiore, ma sei matto, come hai fatto? Neanche io ce l’ho finito questo brano, come fai ad averlo?”, ha esclamato la cantante 54enne. Lo scherzo si è concluso tra le risate, con Giorgia che, divertita, ha commentato: “Tu puoi fare tutto per me, è bello, bellissimo”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)