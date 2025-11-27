9.1 C
Fiorentina-Aek Atene oggi in Conference League. Orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 27 novembre, i viola ospitano al Franchi l’Aek Atene nella quarta giornata della fase campionato. La squadra di Vanoli, che appena arrivato sulla panchina dei toscani ha conquistato un punto pesante in campionato contro la Juventus, ha collezionato fin qui 6 punti nel torneo. I greci sono invece fermi a quota 4. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Aek Atene, in campo oggi alle 21:  

Fiorentina (3-4-1-2) De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour; Kean, Piccoli 

Aek Atene (4-2-3-1) Strakosha; Gacinovic, Moukoudi, Relvas, Penrice; Marin, Pineda; Kaloskamis, Joao Mario, Koita; Jovic 

La partita di Conference League tra Fiorentina e Aek Atene sarà visibile su Sky Calcio (canale 202) e Sky Sport (253). Match disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

sport

© Riproduzione riservata

